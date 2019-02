AC Milan heeft geen enkele moeite met Empoli

De club haalde in San Siro uit tegen Empoli: 3-0. De doelpunten vielen na de hervatting. Krzysztof Piatek opende de score, daarna waren Franck Kessié en Samu Castillejo succesvol. Voor Kevin Diks waren in Milaan geen speelminuten weggelegd. De oud-verdediger van Vitesse en Feyenoord zat negentig minuten op de bank bij Empoli.

Milan heeft nu een punt achterstand op stadgenoot Inter en vier punten voorsprong op AS Roma. De concurrenten komen later dit weekend nog in actie.

