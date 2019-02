Trefzekere Klaassen redt punt voor Werder Bremen

In het Weserstadion werd het 1-1. Davy Klaassen maakte vlak voor rust gelijk, nadat Steven Zuber Stuttgart al na twee minuten op voorsprong had gezet. Klaassen - die voor de derde keer trefzeker was in de Bundesliga - werd zes minuten voor het einde naar de kant gehaald bij Werder Bremen.

Werder Bremen blijft met een negende positie vooralsnog middenmoter, Stuttgart staat op de zestiende plaats in de Duitse gevarenzone.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga