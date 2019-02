Janmaat met Watford veel te sterk voor treurend Cardiff

Daryl Janmaat kwam met Watford op bezoek bij de getroffen club en haalde flink uit. Mede dankzij drie treffers van Gerard Deulofeu won Watford met liefst 5-1. De Spanjaard nam de eerste drie goals voor zijn rekening, waarna ook Troy Deeney nog twee keer scoorde.

Bij een 0-4 tussenstand redde Sol Bamba de eer voor Cardiff, maar verder was de ploeg waarvoor de verongelukte Sala zou gaan spelen kansloos tegen de (nu) nummer 7 van de Premier League. Janmaat speelde het hele duel voor de bezoekers.

Babel

De eerste goal van Ryan Babel na ruim acht jaar in de Premier League kon Fulham niet aan een resultaat bij West Ham United helpen. Babel opende na drie minuten de score in Londen, maar nog voor rust hadden The Hammers de rollen in hun voordeel omgedraaid.

Javier Hernandez en Issa Diop troffen in de eerste helft doel, Michael Antonio besliste de wedstrijd in blessuretijd definitief. Babel deed de hele wedstrijd mee bij Fulham.

