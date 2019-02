Heel VVV aangeslagen: ’Dit heeft zo’n impact...’

„Dit heeft zo’n impact op iedereen”, zei trainer Maurice Steijn tegenover Fox Sports. „Je ziet de schrik en de tranen in de ogen bij veel spelers. Het is toch een van hun maatjes waar ze elke dag mee trainen. En ook wij van de staf kregen al snel het signaal dat het heel slecht was”, aldus de coach, die Promes al na vijf minuten zag uitvallen met een zware blessure.

Het spel lag twintig minuten stil, en scheidsrechter Erwin Blank stuurde de spelers naar de kleedkamer. „Ik stond er vlakbij en moest echt even weglopen toen ik het zag gebeuren”, moest aanvoerder Danny Post bij Fox Sports ook even slikken. „Dit plaatst de nederlaag wel in perspectief. Ik speel al zes jaar met Jerold en weet wat hij er elke dag voor doet. Je denkt ook aan zijn leeftijd (34, red.) en wat dit eventueel betekent voor zijn carrière. Ik ben er echt geëmotioneerd onder, dit doet me wel wat...”

Steijn probeerde tijdens de gedwongen onderbreking en na de hervatting zijn ploeg bij elkaar te houden. „Want je moet wel wisselen en door met de wedstrijd. De eerste helft hadden we wat moeite, maar de tweede helft hebben de jongens geknokt voor wat ze waard waren.”

Het was niet genoeg voor een resultaat, want via een rake strafschop van Mohammed Osman pakte Heracles in de slotfase de drie punten: 0-1.

