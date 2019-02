Van Persie: ’Ik ben verantwoordelijk voor improductieve Jørgensen’

Robin van Persie Ⓒ PRO SHOTS

ROTTERDAM - De een is met vijftig goals topscorer aller tijden van Oranje en dicht bij z’n 200e competitietreffer in zijn loopbaan. De ander kroonde zich met 21 treffers tot topscorer van de Eredivisie in het kampioensjaar van Feyenoord. Toch hebben Robin van Persie (11 goals) en Nicolai Jørgensen (2 goals) dit seizoen samen nog niet de productie die PSV-aanvoerder Luuk de Jong (20 goals) in z’n eentje heeft.