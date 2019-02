Feyenoord vol vertrouwen: ’We hebben PSV al verslagen’

„We zijn nog niet echt in staat geweest elkaar te vinden”, ziet ook Jørgensen in. Volgens de Deen ontbreekt op dit moment de juiste rolverdeling tussen de nummer tien en de spits. „Dat moeten we beter doen om elkaar te helpen. Ik heb ook de statistieken gezien met passes naar elkaar (Van Persie bereikte hem slechts vier keer, red.), al zegt dat niet alles. Ik ben niet stabiel genoeg geweest om het te laten werken tussen ons. We zullen een goed niveau moeten halen, een wedstrijd of vijftien op rij. Dan zal het samenspel tussen Robin en mij ook beter worden.”

Tactische redenen

Jørgensen wijst op de maanden dat hij eruit lag en begrijpt dat zijn coach Giovanni van Bronckhorst het duo weinig samen heeft opgesteld. Niet alleen om tactische redenen, maar ook vanwege hun eerdere fysieke klachten. De spits zegt naar zijn ’honderd procent’ toe te groeien en kijkt uit naar de krakers tegen PSV en Ajax.

Bekerwedstrijd

„Wat de belangrijkste wedstrijd is? Als je kijkt naar de snelste weg om een prijs te winnen dit seizoen, dan is dat zeker het bekerduel met Ajax woensdag. Maar in mijn eerste jaar hier, toen we landskampioen werden, wilde iedereen de nummer één verslaan. Dat waren wij toen, nu is dat PSV. Dat is ook waarom morgen zo leuk is. Al hebben we het niet laten zien in een aantal duels, wij willen de nummer één verslaan om aan te tonen dat we het niveau hebben. We hebben PSV en Ajax dit seizoen verslagen, dus waarom zouden we geen vertrouwen hebben?”

