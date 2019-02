Gerbrands kan zich beter druk maken om PSV dan om Ajax-PEC

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

De ophef over het wisselen van Hirving Lozano in de rust tegen SC Heerenveen begreep ik niet. Zijn kwaliteit is doelpunten maken en daar moet hij op worden beoordeeld. Lukt dat een periode niet, dan ziet het er allemaal wat onbeholpen uit bij de Mexicaan. Als Lozano te gemakkelijk ballen verliest en niet meeverdedigt – het laatste zie je trouwens bij meer Zuid- en Midden-Amerikanen - kan ik me voorstellen dat Mark van Bommel hem eens naar de kant haalt. In goeden doen heeft Lozano dreiging in de diepte, scorend vermogen, een aardige dribbel en een fatsoenlijke voorzet op snelheid, maar Lozano is natuurlijk geen Romario.