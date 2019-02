’Volgens mij is Lozano met een transfer bezig’

„Ik geloof dat trainer Mark van Bommel Lozano wisselt omdat zijn rendement achterblijft en het niet als middel gebruikt om zijn spits op scherp te zetten. Ik geloof daar helemaal niet in. En Van Bommel heeft zelf toch ook op het hoogste niveau gevoetbald? Zo’n wissel om iemand scherp te krijgen, kan je misschien een keer doen, lukt misschien zelfs een enkele maal, maar het werkt bij de meesten contraproductief”, vindt de Europees kampioen van 1988.

Spoorloos

„Wie er wel gevoelig voor was: Romario. Guus Hiddink deed dat op een hele leuke respectvolle manier, maar na een wissel was hij wel direct twee weken spoorloos. Eenmaal terug schoot hij er direct even vier of vijf in. Romario was zo goed; hij bezat de kwaliteiten om vervolgens iedereen de mond te snoeren en die mist Lozano. Daar komt bij dat hij volgens mij bezig is met een transfer. Het oogt allemaal zo geforceerd.”

