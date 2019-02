Van Bommel prikkelt trotse Lozano

Mark van Bommel Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Plotseling puntenverlies, de soap rond het verschoven duel van concurrent Ajax én de wissel van Hirving Lozano in Heerenveen. De boel staat bij PSV op scherp in aanloop naar het thuisduel met Feyenoord. Ook de veelbesproken Lozano weet nu alle schijnwerpers weer op zich gericht, zowel in Eindhoven als in zijn vaderland Mexico.