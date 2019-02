Van Bommel verrast door Doha-tripje scheidsrechters

Björn Kuipers is op vakantie en Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Pol van Boekel vliegen zondag naar een FIFA-congres in Doha. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van Dennis Higler. De geblesseerde Bas Nijhuis is Video Assistant Referee.

Kwinkslag

„Als de KNVB één wedstrijd kan verschuiven, kunnen ze ook de scheidsrechters naar een seminar sturen, toch?”, reageert Van Bommel met een kwinkslag. De coach doelt daarmee natuurlijk op het verzetten van Ajax-PEC, waar PSV niet blij mee is.

„Ik vind het goed dat de KNVB meedenkt met de clubs die in Europa voetballen, maar het moet niet op deze manier. Als je afspraken maakt, moet je die nakomen. En anders moet je eerst overleggen met alle clubs.”

