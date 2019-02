Exclusief Jeffrey Hoogland & Theo Bos: ’Ik doe stoer, maar hij is een held’

Theo Bos en Jeffrey Hoogland Ⓒ René Bouwman

Twee generaties met dezelfde gedachte en ambitie. Sprinters die met hun turbodijen op de macht hun pedalen geselen om sterker te zijn dan alle andere krachtpatsers. Theo Bos heeft op zijn 35e nog altijd dezelfde passie voor het fietsen als tien jaar geleden, toen hij de leeftijd had van Jeffrey Hoogland (25). Komende week is de piste in het Poolse Pruszkow het toneel van de WK baan waar de twee matadoren op hun tweewieler het maximale van zichzelf eisen. In de aanloop daar naartoe spart het duo verbaal met elkaar, met hier en daar een dolletje, maar blijkt vooral het wederzijdse respect.