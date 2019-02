Jeffrey Hoogland: ’Uitdaging op de weg vet!’

„Ik acht een loopbaan op de weg net zoals Theo heeft gedaan bijna onmogelijk voor mij. Ik heb nooit op de weg gereden en geen koersinzicht. Ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet aanpakken, maar dat maakt de uitdaging ook weer vet!”, aldus Hoogland. ”Eerst maar eens even kijken hoe het in Tokio verloopt en ik heb nog meer op de baan te winnen. Ik zeg in ieder geval niet dat het nooit gaat gebeuren. Al zie ik wel in dat het op de baan dan klaar moet zijn, want net zoals Theo weer terugkeren op de piste, is uitgesloten.”

Lees het volledige vraaggesprek met Theo Bos en Jeffrey Hoogland in De Telegraaf Extra: