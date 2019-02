Lasse Schöne is klaar met kritiek

De Ajax-middenvelder is het eens met de stelling dat de voortdurende discussie over zijn waarde in topwedstrijden vermoeiend is. „Ik denk dat ik tegen Real Madrid heb laten zien dat ik een vrij behoorlijk niveau kan halen. Natuurlijk heb ik ook mindere wedstrijden gespeeld. Maar ik snap de discussie niet zo, want ik ben nóóit een snelle speler geweest, maar wel een snelle denker. Het is nooit leuk om negatieve dingen te horen, maar het hoort erbij.”

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik