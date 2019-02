Kodaira: ’Boze Kat is de baas!’

Nao Kodaira weet precies wat Marianne Timmer met haar presentje wil zeggen. ,,Boze kat!’’ Ⓒ René BOUWMAN

WOLVEGA - De begroeting is er een met lachende gezichten, een ferme omhelzing en, hoe kan het anders, drie zoenen op de wang. „Drie. Zo gaat dat in Nederland, weet je nog?”, vraagt Marianne Timmer. Zonder het antwoord af te wachten drukt ze een pluchen luipaard in handen van Nao Kodaira. De Japanse schaatsster, Timmers voormalige protegé en de olympisch kampioene op de 500 meter van Pyeongchang 2018, weet meteen wat haar voormalige coach met het cadeautje wil zeggen. „Boze kat!”