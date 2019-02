Theo Bos: ’Spelen moeilijk verhaal’

’Het is eigenlijk heel simpel, de drie man die zich plaatsen voor de teamsprint, gaan naar de Spelen”, zo lijken die plekken normaliter te gaan naar Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli. Ik ben pas de nummer zeven in de rij, dus er moeten wel heel gekke dingen gebeuren, wil ik Tokio halen”, aldus Bos, die volgende week in Polen uitkomt op de keirin en kilometer, waarbij de laatste geen olympisch onderdeel is.

