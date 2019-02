Motorcoureur Bendsneyder opgetogen na test

De volgende en afsluitende wintertest staat begin maart gepland, waarna een week later de eerste Grand Prix van het seizoen begint. In de aanloop naar die ouverture van het wereldkampioenschap mocht Bendsneyder niet klagen. In zijn laatste sessie klokte de Rotterdammer de achtste tijd en in de samengestelde lijst na drie dagen was hij met 1.41,608 vijftiende. Daarmee eindigde hij op slechts 0,626 seconde van KTM-rijder Brad Binder die in Jerez de snelste was.

Bendsneyder was dan ook opgetogen over zijn prestatie, zoals ook teammanager Jarno Janssen opgetogen was over de geboekte progressie van zijn rijder en team dat dis seizoen met de nieuwe motor van Triumph zal rijden. “We hebben toch nog iets kunnen vinden in de set-up van de achterkant van de NTS waardoor we de banden iets langer kunnen sparen”, vertelde de coureur. “Ik heb me vandaag iets meer gefocust op de rondetijden en dat was positief. Ik heb constant in de buurt van de top 10 kunnen rijden. We hebben goed gewerkt, veel meters kunnen maken, veel gedaan en steeds vooruitgang geboekt. Het is een goed gevoel om met een achtste plaats te kunnen besluiten.”