Schöne: ’Of Frenkie ballen krijgt van Messi of mij scheelt wel effe’

„Of Frenkie de beste speler is met wie ik ooit heb gevoetbald? Matthijs de Ligt is ook geweldig, maar een ander type. En ik vond Christian Eriksen ook geweldig”, aldus Schöne. "Maar Frenkie staat zeker hoog in mijn lijstje. En ik denk dat hij alleen nog maar beter wordt als hij tussen nog betere voetballers staat. Of hij de ballen van Lionel Messi krijgt of van Schöne scheelt wel effe.”

