MotoGP na 20 jaar weer terug op Lombok

In 2021 zal op het eiland Lombok een wedstrijd uit de MotoGP-reeks worden gehouden. Rechtenhouder Dorna meldde een overeenkomst te hebben gesloten met de door de staat gerunde Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) om Lombok op de kalender op te nemen. In hetzelfde jaar zal op het eiland ook een race om het WK Superbike worden gehouden.

,,Het is een uniek project op een stratencircuit van wereldklasse in een land waar zoveel fans wonen van de MotoGP'', zei Dorna-directeur Carmelo Ezpeleta. Indonesië was voor het laatst in 1997 gastheer van een grand prix; die vond destijds plaats op het Sentul International Circuit van West-Java.