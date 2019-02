’Rookie’ Alvaro Bautista pakt meteen superbikezege

De enige Nederlandse superbikecoureur vertelde na afloop: „Ik wist dat het een moeilijke wedstrijd voor ons zou worden en dat we punten moest scoren. Uiteraard wil je meer, maar een podium zat er niet in. Misschien dat we voor de zondag nog een stapje kunnen maken om wel voor het podium te gaan. Met de zevende plaats in de superpole was ik tevreden en ik keek uit naar de race. Ik had een redelijke start maar kwam in de eerste bocht klem te zitten. Daarna heb ik vooral op mijn banden gelet. Op twee-derde van de race kreeg ik wat problemen met de voorkant en kon daarna niet bij blijven. Gezien de omstandigheden mag ik met die vijfde plaats niet ontevreden zijn.”

Bautista kwam na negen jaar te hebben deelgenomen aan de topklasse MotoGP over naar het Italiaanse fabrieksteam dat dit seizoen een compleet nieuwe machine Panigale V4 R inzet. Hij was daarmee in de wintertest al zeer snel en zijn vorm nam hij mee down under. Hoewel hij de pole moest laten aan Kawasaki-coureur Jonathan Rea bleek ook de viervoudig en regerend wereldkampioen niet bestand tegen de ontketende Bautista. Werd hij vorig jaar op Phillip Island nog vierde in de MotoGP als vervanger van de geblesseerde Ducati-fabrieksrijder Jorge Lorenzo, in zijn eerste superbikerace domineerde hij met een winnende marge van maar liefst veertien seconden. Teamgenoot Chaz Davies kwam daarentegen niet uit de verf met zijn tiende plek. Het Honda-team van Althea-Moriwaki dat de plaats van het Nederlandse Ten Kate Racing heeft ingenomen, kwam er niet aan te pas en eindigde achteraan.

Rea zag aan zijn zegereeks van elf achtereenvolgende overwinningen een abrupt einde komen maar de Noord-Ier mocht als tweede wel naar het podium. Zijn teamgenoot Leon Haslam verspeelde vanaf P2 een hoge score door een valpartij. Marco Melandri die zijn plek bij Ducati aan Bautista moest afstaan, eindigde als derde. De Italiaan komt dit seizoen uit voor het tweede Yamaha-team GRT en troefde daarmee de reguliere fabrieksrijders Alex Lowes (vierde) en Michael van der Mark af.

Uitslag: 1. Bautista (Spa) Ducati, 2. Rea (GBr) Kawasaki op 14,983, 3. Melandri (Ita) Yamaha 16,934, 4. Lowes (GBr) Yamaha 16,948, 5. Van der Mark (Ned) Yamaha 19,179, 6. Razgatlioglu (Tur) Kawasaki 21,203, 7. Sykes (GBr) BMW, 8. Cortese (Dui) Yamaha, 9. Rinaldi (Ita) Ducati, 10. Davies (GBr) Ducati.