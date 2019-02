Eind maart meer duidelijk in testosteronzaak Semenya

De Zuid-Afrikaanse Semenya, die van nature een hoge testosteronspiegel heeft, moet van de IAAF medicijnen slikken om de waarden van dat hormoon te verlagen. Zo niet, dan mag ze volgens een nieuwe regel in wedstrijden niet meer uitkomen bij de vrouwen.

De tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter stapte naar het CAS. Dat noemde de hoorzitting, die afgelopen week uitgesmeerd over vijf dagen plaatsvond, ,,een van de meest cruciale zaken'' in zijn geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen. Het betrokken panel sprak de afgelopen week met alle betrokkenen, met Semenya als laatste. ,,Er is de hele week op respectvolle manier met elkaar gesproken'', meldt het CAS, dat eerder de IAAF opdroeg de Indiase atlete Dutee Chand weer in wedstrijden te laten uitkomen nadat de atletiekbond haar ook vanwege te hoge testosteronwaarden had uitgesloten.

Volgens het CAS had de IAAF destijds niet voldoende bewijs dat de atlete voordeel had van haar afwijkende testosteronspiegel. De atletiekfederatie besloot drie jaar later een nieuwe regel in te voeren, de nu betwiste dwang tot het gebruik van medicijnen. Die geldt overigens alleen voor atletes die afstanden lopen tussen de 400 en 1500 meter. Op andere afstanden zou het voordeel miniem zijn.