Den Hertog en Van der Geest winnen in Luleå

Den Hertog hield na 50 kilometer in de sprint Robert Post achter zich, Mart Bruggink finishte als derde. Den Hertog won in januari al de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee.

Bij de vrouwen was de zege voor Lisa van der Geest. Zij won de eindsprint in een wedstrijd over 40 kilometer voor Carien Kleibeuker en Pien Keulstra.