Betsema ook in Leuven de beste veldrijdster

De renster van Texel kwam alleen aan, op enige afstand gevolgd door de Belgische Loes Sels. Annemarie Worst, de Europees kampioene uit Nunspeet, finishte als derde. Yara Kastelijn werd vijfde.

Het was alweer de veertiende zege van het seizoen voor de renster die uitkomt voor Marlux-Bingoal. Vorig weekeinde won Betsema zowel in Middelkerke als in Hulst. Ze heeft nu al drie overwinningen meer achter haar naam dan wereldkampioene Sanne Cant, die zich ziek had afgemeld voor de wedstrijd in Leuven.