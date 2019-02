Situatie VVV’er Promes nog altijd onduidelijk

De 34-jarige verdediger liep vrijdagavond in het verloren thuisduel (0-1) met Heracles Almelo een op het oog zware knieblessure op. Promes wilde na vijf minuten een bal wegschieten, maar bleef daarna op het gras liggen.

Het duel werd er zelfs twintig minuten voor onderbroken, totdat Promes per brancard en met de ambulance uit het stadion vervoerd was. Na afloop lieten trainer Maurice Steijn en aanvoerder Danny Post weten dat de spelersgroep en technische staf van VVVflink aangedaan waren.

„Promes verblijft dit weekend in het ziekenhuis”, communiceert VVV zaterdagmiddag. „Er is echter nog geen duidelijkheid over de medische acties die moeten worden ondernomen. Dat betekent dat de club pas na het weekend met een update naar buiten zal komen.”

