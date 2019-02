Kodaira slaat direct toe in Heerenveen

Nao Kodaira in actie op het ijs van Thialf. Ⓒ Hollandse Hoogte

Heerenveen - Nao Kodaira is de WK sprint in Heerenveen begonnen met een overwinning op de eerste 500 meter. De Japanse was met een tijd van 37,27 net even sneller dan wereldkampioene Vanessa Herzog (37,31).