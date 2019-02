Verbij opent sterk in Thialf

Tastuya Shinhama snelde ondanks een flinke misslag bij de start naar de winst. De Japanner noteerde een verrassend snelle tijd van 34,66. Hij was daarmee iets rapper dan zijn Noorse tegenstander Håvard Lorentzen, die tot 35,74 kwam en daarmee even snel was als zijn rivaal Pavel Koelizjnikov. Samen eindigden ze op plek 3.

Nederlands kampioen sprint Hein Otterspeer snelde naar een tijd van 34,92 en begon zijn toernooi zodoende met een zevende plaats. Kjeld Nuis was een tikkeltje langzamer dan zijn teamgenoot van Jumbo-Visma. Zijn 34,98 was voor de olympisch kampioen 1000 meter van Pyeongchang 2018 goed voor een negende positie.

Lorentzen is in Thialf titelverdediger. De Noor hield vorig jaar in het Chinese Changchun Nuis en Verbij achter zich.

Programma WK sprint

Zaterdag:

15:00 uur: 1e 500 meter vrouwen

15:40 uur: 1e 500 meter mannen

16:20 uur: 1e 1000 meter vrouwen

17:07 uur: 1e 1000 meter mannen

Zondag:

15:00 uur: 1e 500 meter vrouwen

15:40 uur: 1e 500 meter mannen

16:20 uur: 1e 1000 meter vrouwen

17:07 uur: 1e 1000 meter mannen