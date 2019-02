Aerts profiteert van absentie Van der Poel

Hij rekende na ruim een uur in een lange sprint af met zijn landgenoot Tom Meeusen. De Nederlander Lars van der Haar eindigde als derde. Laurens Sweeck, die ook voorin meestreed, moest vlak voor het einde afstappen wegens een kapotte ketting.

Mathieu van der Poel ontbrak in Leuven. De heerser in het veldrijden is begonnen aan het wegseizoen en verblijft momenteel in Turkije voor de Ronde van Antalya.

