Getafe droomt steeds meer van Champions League

De bescheiden club uit een voorstad van Madrid is door een zege van 2-1 op Rayo Vallecano naar de vierde plaats in de Spaanse competitie geklommen. De eerste vier in Spanje verdienen een rechtstreeks ticket voor het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Jaime Mata opende de score voor de thuisclub na een klein half uur. Getafe had het beste van het spel, maar liet de bezoekers na bijna een uur spelen op gelijke hoogte komen via Raúl de Tomas. Jorge Molina maakte in de 68e minuut de verdiende winnende goal.

Getafe speelt sinds 2017 in de hoogste Spaanse divisie. Rayo Vallecano bleef door de nederlaag op de voorlaatste plaats staan.

