BILD slaat alarm: ’Nu is ons EK in gevaar’

Oranje viert feest na de zege in Hamburg. Ⓒ BSR Agency

HAMBURG - In Duitsland is de pijnlijke nederlaag tegen Oranje hard aangekomen. De ploeg van bondscoach Joachim Löw had een grote stap richting het EK 2020 kunnen zetten, maar lieten zich ondanks een voorsprong verrassen in Hamburg: 2-4. BILD, de grootste krant van Duitsland, maakt zich zorgen en pakt verdediger Jonathan Tah op ludieke wijze hard aan: ’Tatu, Tah, Tah. Alarm! Nu is ons EK in gevaar.’