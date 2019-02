Van de Donk schlemiel bij Arsenal in League Cup-finale

De ploeg van de Nederlandse internationals Sari van Veenendaal, Dominique Bloodworth, Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema verloor de finale tegen Manchester City via strafschoppen met 4-2, nadat 120 minuten voetballen geen doelpunten (0-0) hadden opgeleverd. Van de Donk miste op Bramall Lane de derde penalty van Arsenal, nadat haar ploeggenote Leah Williamson ook al had gemist.

Van Veenendaal

Bloodworth schoot wel raak, maar dat bleek niet genoeg om de League Cup te prolongeren. Van Veenendaal, de keepster van Arsenal en Oranje, wist alleen de tweede strafschop van Manchester City te stoppen.

Miedema

Vorig jaar stonden Arsenal en Manchester City ook tegenover elkaar in de finale van de League Cup. Toen won de ploeg uit Londen (1-0) dankzij een doelpunt van Vivianne Miedema. De 22-jarige spits, die dit seizoen al 25 doelpunten maakte, begon zaterdag tot ieders verrassing op de bank. Volgens Engelse media was Miedema niet helemaal fit. Ze kwam na zo’n zeventig minuten wel in het veld, maar ook Miedema wist het verschil niet te maken.