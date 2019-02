Video: Waanzinnige hattrick Lionel Messi

In het topduel met Sevilla maakte de 31-jarige Argentijn in de 26e minuut de gelijkmaker. De manier waarop Messi dat deed, was groots. Met een schitterende volley promoveerde hij een voorzet van Ivan Raketic tot assist.

Zijn treffer had wel wat weg van de winnende goal die Zinedine Zidane in 2002 maakte in de finale van de Champions League, namens Real Madrid tegen Bayer Leverkusen.

Messi had wat goed te maken, want de openingstreffer van Sevilla mocht de vedette van de Catalanen zich aanrekenen. Balverlies van de Zuid-Amerikaan stond aan de basis van de 1-0 van Jesus Navas.

In de tweede helft maakte Messi nog twee schitterende doelpunten. Barcelona won met 2-4.

