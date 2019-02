Weghorst legt Mönchengladbach op de pijnbank

Weghorst scoorde niet, maar stond wel in de basis bij Die Wölfe, die door de overwinning de vijfde plaats in handen hebben. Peter Bosz kan die zondag met Bayer Leverkusen weer terug veroveren, als hij met zijn ploeg wint in Dortmund bij koploper Borussia.

Mehmedi

Mönchengladbach staat derde en kwam dankzij een goal van Yannick Gerhardt vijf minuten voor rust op achterstand. Admir Mehmedi zorgde met twee treffers dat de winst van Wolfsburg een mooi aanzien kreeg. Weghorst werd zes minuten voor tijd gewisseld, Paul Verhaegh kwam niet in actie.

Boëtius - Bruma

Jean-Paul Boëtius was met FSV Mainz veel te sterk voor zijn landgenoot Jeffrey Bruma bij Schalke 04. De thuisploeg won met 3-0 en Boëtius werd drie minuten voor tijd gewisseld. Bruma moest halverwege de tweede helft - toen Schalke tegen een 1-0 achterstand aankeek - plaatsmaken. Beide Nederlanders kregen een gele kaart van scheidsrechter Sven Jablonski.

