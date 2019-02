Nuis doet goede zaken met zege

Nuis klom dankzij zijn overwinning naar de derde plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van 0,14 seconde op leider Pavel Koelizjnikov, die op de 1000 meter derde werd (1.08,06). De Japanner Masaya Yamada eindigde op de 1000 meter als tweede (1.08,03).

„Er zaten tijdens de 1000 meter wat schoonheidsfoutjes in, anders had het baanrecord erin gezeten”, aldus Nuis. „Ik ben tevreden, maar morgen moet het harder, want ik sta derde.”

Eerder op de dag eindigde Nuis, op de door Tatsuya Shinhama gewonnen 500, meter als negende. De Japanner besloot de 1000 meter als vijfde (1.08,57) en staat nu vierde (+0,18).

Titelverdediger Håvard Lorentzen klom dankzij een vierde plek op de 1000 meter (1.08,19) naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Kulizhnikov bedraagt slechts 0,07.

Pech Verbij

Kai Verbij, de kampioen van 2017, zag zijn kansen op een tweede wereldtitel sprint in rook opgaan door een vervelende wissel in zijn rit met Koelizjnikov. Door zijn tijd van 1.09,21 (tiende plaats) kelderde Verbij van de tweede naar de negende plaats in het klassement. Hij heeft nu een achterstand van 0,56 op de Russische koploper.

Otterspeer

Nederlands kampioen sprint Hein Otterspeer noteerde op de 1000 meter een tijd van 1.08,67 en werd daarmee zesde. In het klassement staat hij zevende. Zijn achterstand bedraagt 0,49.

Resterend programma WK sprint

Zondag:

15:00 uur: 2e 500 meter vrouwen

15:40 uur: 2e 500 meter mannen

16:20 uur: 2e 1000 meter vrouwen

17:07 uur: 2e 1000 meter mannen