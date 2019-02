Briljante Messi helpt Barça aan zege

Met zijn linkerbeen volleerde hij halverwege de eerste helft op schitterende wijze de 1-1 erin. In de tweede helft bracht Messi opnieuw uitkomst voor de Catalanen. Met zijn minder geachte rechterbeen vond de vedette in de 67e minuut wer de bovenhoek voor een nieuwe gelijkmaker. Vlak voor tijd stiftte Messi vervolgens naar een belangrijke overwinning.

Messi heeft deze competitie nu 25 keer doel getroffen in net zo veel wedstrijden. Tegen Sevilla, met Quincy Promes en oud-Ajacied Maximilian Wöber in de basis, scoorde het fenomeen uit Rosario 36 keer in 35 optredens. Zijn hattrick tegen Sevilla was de vijftigste in zijn loopbaan. Ook bij de 4-2 van Luis Suarez was hij betrokken, met een loepzuivere assist.

Voor Sevilla scoorden Jesus Navas (na balverlies van Messi) en Gabriel Mercado. Sevilla is de nummer vijf van Spanje, met twintig punten minder dan koploper FC Barcelona. Barcelona heeft in de Spaanse competitie tien punten meer dan Atletico Madrid. De voorsprong op Real Madrid is zelfs twaalf punten. Beide rivalen komen zondag in actie.

Bekijk ook: Suarez de weg kwijt buiten Barcelona