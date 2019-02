Dumoulin ziet volop mogelijkheden in Emiraten

Waar de meeste ogen op wereldkampioen Alejandro Valverde gericht zijn, wordt er in de Emiraten zeker ook naar de Maastrichtenaar gekeken. „Ik ben in Abu Dhabi al eens als derde geëindigd en dit parcours moet me eigenlijk nog meer mogelijkheden bieden”, vertelde Dumoulin.

Gemis

In 2017 eindigde de kopman van Team Sunweb in Abu Dhabi als derde achter Rui Costa en Ilnur Zakarin. Dit jaar begint de ronde met een ploegentijdrit en staan er twee aankomsten op serieuze cols (Jebel Hafeet en Jebel Hais) op het programma. „Ik mis eigenlijk alleen de individuele tijdrit. Al denk ik dat we ook een hele goede ploeg hebben in de openingstijdrit. Het 16 kilometer lange parcours is heel snel, waardoor de verschillen klein zullen zijn. Het grote verschil zal bergop worden gemaakt. Valverde is de te kloppen man”, aldus Dumoulin.

„Vorig jaar schreef hij Abu Dhabi ook op zijn naam en dit seizoen heeft hij al twee rittenkoersen in zijn benen. Voor mij is dit de eerste wedstrijd van het jaar. Valverde was hier al vanaf afgelopen dinsdag om de belangrijke ritten goed te verkennen. Dat tekent zijn ambities om hier een goed resultaat neer te zetten.”

Kort klassement

Dumoulin wil zelf ook een kort klassement rijden. „Het is een WorldTour-wedstrijd, waardoor deze koers telt. Daarbij is mijn lente dit jaar opnieuw kort met enkel de UAE-Tour, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Mijn focus in deze eerste periode van het jaar is vooral op de Tirreno gericht, maar samen met Wilco Kelderman willen we hier toch serieus mee doen om de prijzen.”