Van der Mark begint met vijfde plaats op Phillip Island

De Spanjaard Alvaro Bautista, overgekomen van de MotoGP, was in zijn debuutrace oppermachtig. Hij had bijna vijftien seconden voorsprong op de nummer 2, viervoudig wereldkampioen Jonathan Rea.

Melandri

Van der Mark gaf negentien tellen toe op de Spanjaard en begon voorzichtig aan de race. Om zijn banden te sparen, was na afloop zijn uitleg. „Ik zag dat Marco Melandri een goed tempo had toen hij me passeerde, dus ik bleef bij hem en hoopte op het einde te kunnen strijden voor het podium, wat helaas niet gebeurde”, aldus Van der Mark, die vorig jaar het WK Superbike als derde afsloot.

Zondag is race twee op Phillip Island.