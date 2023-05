AZ-spits Vangelis Pavlidis: ‘Wij zijn geen kleine, maar grote club’

De 24-jarige spits doelde uiteraard op de bewierookte zeges van AZ bij Napoli en Lazio en de gelijke spelen in eigen huis tegen Manchester United, Napoli en Real Sociedad. AZ heeft een reputatie hoog te houden: de club uit Alkmaar is al 25 duels op rij ongeslagen.

AZ heeft tegen West Ham net als in de kwartfinale tegen Anderlecht een achterstand weg te poetsen. De marge is na de 2-1 nederlaag in Londen kleiner dan na de 2-0 in Brussel. Die poetste de ploeg van Pascal Jansen in het AFAS Stadion al na dertien minuten weg.

Dubbelslag Anderlecht

En beide goals werden gemaakt door Pavlidis. ,,Dat was inderdaad een geweldig begin”, vertelde de Griek die Willem II in de zomer van 2021 verruilde voor AZ. ,,Maar het gaat niet om dertien minuten, maar om negentig. Daar moeten we op gefocust zijn. We zullen net zo moeten spelen als tegen Anderlecht. Niets meer, niets minder.”

AZ en Pavlidis weten dus hoe het is om een nederlaag in de heenwedstrijd goed te maken. Of dat een voordeel is? ,,Nee, het is morgen een totaal andere wedstrijd, tegen een compleet verschillende tegenstander. Ik denk zelfs dat het moeilijker gaat worden, omdat West Ham weet waartoe wij hier in staat zijn. Maar we zijn in vorm en vastberaden om het opnieuw te doen.”

‘Meer stress’

Eén doelpunt maken is voldoende om er minimaal een verlenging uit te slepen, weet ook Pavlidis. ,,Twee goals goedmaken geeft normaal meer stress”, vervolgt hij. ,,Nu weten we dat een doelpunt in de laatste minuut ook nog uitkomst kan bieden. We moeten geduldig zijn.”

Pavlidis zegt dat hij en zal ploeggenoten er alles gaan doen om de finale te halen. ,,Uiteraard, we zijn één wedstrijd verwijderd om een droom te laten uitkomen. Kijk: niemand heeft er rekening mee gehouden dat AZ de finale zou halen. Maar wij geloven er al vanaf dag 1 in dat we Praag zouden halen. Wij geloven namelijk in onszelf.”

Eén op één

Pavlidis zeker. De Griek is na de winterbreak van cruciale betekenis in de Conference League. Hij loopt in de knock-outfase qua goals immers één op één. Zowel uit in Stadio Olimpico als thuis tegen Lazio vond Pavlidis eveneens het net. Voor de jaarwisseling scoorde de spits ook tegen FK Tuzla, Dundee United en Gil Vicente.