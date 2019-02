Enorme deceptie Verbij: ’Dan weet je het al’

Kai Verbij baalt als een stekker. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Een dingetje, noemt hij het. Kai Verbij en het openen van een race, het is vaak geen gelukkig huwelijk. Ook tijdens de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen was de harmonie ver te zoeken. En dus staat de sprinter van Team Reggeborgh halverwege het toernooi al met lege handen. Een fatale wissel op de 1000 meter, tijdens de rechtstreekse confrontatie met de Rus Pavel Koelizjnikov, deed zijn droom om na 2017 voor de tweede maal in zijn loopbaan de lauwerkrans omgehangen te krijgen als een zeepbel uiteenspatten. „Het is gebeurd.”