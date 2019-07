Fortuna sleept ’felbegeerde’ spits binnen

De 21-jarige Sambou is afkomstig van Everton en tekent een verbintenis voor drie jaar in Limburg. Bij de club uit de Premier League liep zijn contract af. Volgens Fortuna werd de aanvaller begeerd door meerdere clubs.

„Championship en League One clubs probeerden hem in Engeland te houden, terwijl eerste en tweede Bundesliga clubs poogden hem te verleiden terug te keren naar zijn geboorteland. Maar vandaag zette Bassala Sambou zijn handtekening onder een driejarig contract bij Fortuna Sittard”, wordt trots gemeld op de website van Fortuna.

Sambou is erop gebrand om te slagen in de Eredivisie. Bij Everton speelde hij zijn wedstrijden voornamelijk bij de beloften. “Het is tijd voor mij om me te gaan bewijzen op het hoogste niveau, en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard in de Eredivisie”, laat hij weten.