Coman weer zorgenkind Bayern München

De Franse aanvaller kwam zaterdag tegen Hertha BSC (1-0) in de 58e minuut in het veld voor landgenoot Franck Ribéry, maar strompelde amper tien minuten later al weer richting de kleedkamer met zijn hand op de achterkant van zijn linkerbovenbeen. Gevreesd wordt voor een hamstringblessure.

,,We moeten het onderzoek afwachten, hopelijk valt het mee'', zei trainer Niko Kovac, die zich vorige week na de eveneens gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Augsburg (2-3) ook al zorgen maakte om Coman. Toen hield de 22-jarige Fransman een voetblessure over aan het duel. Desondanks bleek hij fit genoeg om een paar dagen later in de Champions League te starten tegen Liverpool (0-0).

,,Kingsley heeft de afgelopen weken veel gespeeld. En dan ben je kwetsbaar'', aldus Kovac, die het sinds eind november al moet doen zonder Arjen Robben.