Messi waarschuwt Real Madrid

Na drie wedstrijden waarin de ploeg van trainer Ernesto Valverde slechts één keer wist te scoren, won de koploper van La Liga met 4-2 bij Sevilla. Met dank aan Lionel Messi, die een hattrick maakte en in blessuretijd ook Luis Suárez nog liet scoren.

„We hebben de afgelopen weken niet ons beste voetbal laten zien”, erkende de Argentijnse aanvoerder. „Maar ieder seizoen beleef je zulke fases, waarin het niet zo lekker loopt. Je kunt niet altijd top spelen. Maar vandaag waren we onszelf weer”, zei Messi, die daarmee vooral zichzelf mocht bedoelen. De nummer 10 scoorde met een prachtige volley met links, een bekeken krul met zijn rechtervoet én met een fraai stiftje. „Als je in een ’flow’ zit, gaat alles bijna vanzelf.”

Bekijk ook: Briljante Messi helpt Barça aan zege

Barcelona speelt woensdag in Madrid de return tegen Real in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi. Het eerste duel eindigde in 1-1. Drie dagen later gaan Messi en zijn teamgenoten weer naar de hoofdstad, dan voor de tweede ’Clásico’ in de competitie. „Het seizoen is nog lang, maar dit was een belangrijke zege”, zei Messi in Sevilla. „We houden onze rivalen op afstand. We gaan nu naar Madrid om daar te winnen, we weten dat we dat kunnen.”

Trainer Valverde kwam woorden tekort om Messi te prijzen. „Iedere ploeg heeft spelers die wedstrijden voor je kunnen beslissen. Maar wij hebben de beste van de wereld. Niet alleen vanwege zijn doelpunten, maar vooral omdat hij er altijd op het juiste moment weer staat.”

Lionel Messi viert zijn hattrick. Ⓒ REUTERS