Utrecht is winnen verleerd in Galgenwaard

Het werd 0-0. Voor de ploeg van trainer Dick Advocaat, die op basis van de tweede helft een overwinning verdiende, was het al de vierde opeenvolgende thuiswedstrijd die geen zege opleverde.

Met name na rust kreeg de thuisploeg een aantal goede kansen om de score te openen. Sander van de Streek raakte met een schot van afstand de binnenkant van de paal. Vlak voor tijd leek Van de Streek zijn ploeg alsnog op voorsprong te zetten, maar de bal belandde door de uitblinkende keeper Alessandro Damen wederom op de paal. FC Utrecht kwam tot 24 doelpogingen en dat is het hoogste aantal voor de Utrechters in de eredivisie sinds september 2017.

Op 9 december won FC Utrecht voor het laatst in eigen stadion (3-1 tegen Heracles). Sindsdien werd er verloren van Ajax (1-3) en Willem II (0-1) en gelijkgespeeld tegen PSV (2-2). Excelsior had de laatste vier uitwedstrijden verloren en daarin liefst vijftien treffers geïncasseerd.

Gyrano Kerk probeert te scoren. Ⓒ Pro Shots

Advocaat begon met Jean-Christophe Bahebeck in de spits. De Fransman werd na ruim een uur vervangen door Nick Venema. Een klein kwartier voor tijd kwam ook Michiel Kramer nog in de ploeg.

