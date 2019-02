Hodgson lost legendarische Robson af

De Engelsman nam het record over van Bobby Robson, die 71 jaar en 192 dagen oud was toen hij op 28 augustus 2004 voor het laatst in de Engelse topcompetitie op de bank zat bij Newcastle United. Hodgson, 71 jaar en 198 dagen oud, kreeg in de uitwedstrijd tegen Leicester City een mooi cadeautje van zijn spelers.

Crystal Palace won in Leicester met 4-1. Michy Batshuayi opende kort voor rust de score, maar Leicester kwam na een uur spelen op gelijke hoogte via Jonny Evans. In de laatste 20 minuten pakte de ploeg van Hodgson de winst dankzij doelpunten van Wilfried Zaha (twee) en Luka Milivojevic (strafschop).

Patrick van Aanholt (links) krijgt te maken met een verontwaardigde Ricardo Pereira. Ⓒ Reuters

De 71-jarige trainer had Patrick van Aanholt zoals gebruikelijk een basisplaats gegeven, Jairo Riedewald bleef naast de nieuwe recordhouder op de bank zitten. Hodgson werkt al sinds 1976 als trainer. Hij werkte bij tal van clubs en was onder meer bondscoach van Engeland.