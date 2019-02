IJzersterke comeback Heerenveen

Dat deed de nummer tien van de Eredivisie na een 2-0 achterstand. Uiteindelijk zegevierde Heerenveen met 2-4, waardoor het Fortuna voorlopig een punt en twee plekken voorblijft. Al zijn beide clubs nog lang niet veilig.

Fortuna start sterk

Al in de zevende minuut mocht de aanhang van Fortuna voor het eerst juichen. Lazaros Lamprou, de man in vorm, rondde af met buitenkant rechts. Mark Diemers zorgde in de 31e minuut voor de tweede treffer in Limburg. De middenvelder stond aan het einde van een fraaie aanval.

De aansluitingstreffer van de gasten viel op een beroerd moment voor Fortuna. De thuisploeg leek de 2-0 voorsprong mee te kunnen nemen de rust in, maar had buiten een rake kopbal van Daniel Høegh gerekend. Na een kwartier voetbal in de tweede helft kwamen de Friezen langszij. Mitchell van Bergen knalde overtuigend raak.

Heerenveen loopt weg

Vervolgens was het wachten op de derde Friese treffer. Die kwam er een kwartier voor tijd. Michel Vlap werd in het zestienmetergebied gevloerd door José Rodriguez. De verdediger moest eruit met een rode kaart. Sam Lammers schoot de toegekende penalty erin en scoorde zes minuten voor tijd nog een keer.

Het leek nog even spannend te worden nadat Høegh een overtreding maakte op Andrija Novakovich en arbiter Pol van Boekel voor een penalty floot. Na ingrijpen van de VAR besloot Van Boekel toch maar geen strafschop te geven. Een hoogst opmerkelijke beslissing.

