De Graafschap stunt in Zwolle

De Doetinchemmers wonnen met 0-3 en sluiten de 23e speelronde sowieso af met meer punten dan nummer laatst NAC Breda. De ruime overwinning was opvallend. Tot zaterdag had De Graafschap in uitduels dit seizoen twee keer gescoord in de Eredivisie en was er buitenshuis nog geen zege geboekt.

Schlemiel Lam

De Achterhoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Thomas Lam. De verdediger van PEC was zo vriendelijk om zijn eigen doelman Mickey Van der Hart te passeren. Het was meer dan drie jaar geleden dat De Graafschap op voorsprong kwam in een uitduel. Dat gebeurde op 5 januari 2016, tegen AZ.

Charlison Benschop deed in de tweede helft namens de ploeg van Henk de Jong nog een duit in het zakje. De aanvaller zorgde voor de tweede treffer. Ook na een directe rode kaart van Fabian Serrarens (een elleboog in het gezicht van Lam) kwam de zege niet meer in gevaar voor De Graafschap. Sterker nog: Delano Burgzorg produceerde na een counter de derde Doetinchemse treffer.

Pittige opgave Stam

PEC Zwolle bleef met een kater achter. De ploeg van Jaap Stam, die zijn eerste drie duels won, bezet de vijftiende plek. De voorsprong op de De Graafschap is maar vier punten. PEC heeft een punt meer dan de nacompetitieplek van FC Emmen. Vorige week verloor PEC met 1-0 van ADO Den Haag

