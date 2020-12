Ajax investeert miljoenen, maar al twee jaar op rij niet goed

Valentijn Driessen. Ⓒ René Bouwman

Was dat prachtige seizoen 2018-2019 toch een incident. Voor het derde achtereenvolgende jaar overwintert Ajax in Europa. De eerste keer in de Champions League, maar nu voor de tweede keer op rij in de Europa League. De laatste acht van het kampioenenbal moet de standaard zijn, maar vooralsnog ligt de grens bij de laatste 32 van de Europa League.