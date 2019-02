Vreugde en bier in de bus bij De graafschap

Trainer Henk de Jong gunt zijn manschappen wel een kleine versnapering na de winst bij PEC Zwolle: 0-3. „Een uitwedstrijd winnen is nieuw voor ons, eindelijk kunnen we een biertje in de bus nemen”, zei De Jong bij FOX Sports.

Voor het eerst sinds 20 april 2016 won De Graafschap, dat de afgelopen twee seizoenen in de eerste divisie speelde, een wedstrijd in de eredivisie buiten Doetinchem. „Dat gaf de laatste vijf minuten toch wel een raar gevoel langs de lijn. Je weet dat je eindelijk gaat winnen. Normaal sta ik altijd te schreeuwen, maar nu dacht ik: laat ik ook even genieten”, aldus De Jong

De trainer maakte zich nog wel even zorgen toen invaller Fabian Serrarens in de 78e minuut met rood van het veld werd gestuurd. „Een domme rode kaart. Ik dacht: het zal toch niet uit onze handen glippen? Maar we kregen met tien man juist nóg meer kansen, het had ook 0-5 kunnen worden.”

