Van Boekel vol twijfel: ’Wat gebeurt er allemaal?’

Daniel Høegh van Heerenveen leek een overtreding te maken op Fortuna-spits Andrija Novakovich, maar de arbiter oordeelde uiteindelijk dat het juist andersom was. „Het is meer Novakovich die Høegh raakt”, aldus Van Boekel tegenover FOX Sports.

Bekijk ook: IJzersterke comeback Heerenveen

„Ik vond het erg lastig. Je wilt ook niet eigenwijs zijn om weer een beslissing te blijven na het zien van de beelden. Dat speelt allemaal mee”, vervolgde de voormalig profvoetballer. Twee weken geleden was er na FC Utrecht - PSV ophef over twee beslissingen van Van Boekel om geen strafschop te geven.

De 43-jarige scheidsrechter erkende dat de druk enorm is als hij voor het scherm staat te kijken. „Het is voer voor psychologen. Het is een mindfuck als je voor het scherm staat. Daarom heb ik de tijd genomen. Je wilt achteraf niet denken: ik heb niet goed naar de beelden gekeken.”

Van Boekel hoorde na afloop al snel dat een aantal voetbalanalisten vond dat hij bij zijn beslissing had moeten blijven om een strafschop te geven. „Ik hoor dat voetbalanalisten, mensen met heel veel kennis van zaken en mannen die hoog gevoetbald hebben het wel een strafschop vinden. Dan denk je wel: wat gebeurt hier allemaal?

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie