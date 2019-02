Steven Berghuis Ⓒ VI Images

Giovanni van Bronckhorst moet als Feyenoord-trainer het gevoel hebben dat hij na de winterstop aan een zware bevalling bezig is. Maar de enige Feyenoorder die in dat opzicht werkelijk productief is geweest, is zijn aanvaller Steven Berghuis. Hij gaat de kraker tegen PSV in als kersverse vader.