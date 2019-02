Nieuwe domper na eerder succesje Van Barneveld

Nadat ’Barney’ in de eerste schifting nog met 6-3 in legs wist te winnen van Matt Clark, ging het in de volgende partij direct mis. Tegen ’good old’ Steve Beaton ging de nummer 29 van de wereld met 3-6 onderuit. Tijdens de eerste twee edities kwam Van Barneveld ook al niet verder dan de tweede ronde en nummer 3 en 4 liet hij vorige week aan zich voorbijgaan.

Van Barneveld boekte vrijdagavond juist nog een mooi succesje. De 51-jarige Hagenees kwalificeerde zich voor de European Darts Open in Hildesheim. Op zijn weg naar plaatsing versloeg hij onder andere landgenoot Benito van de Pas. Een dag eerder, op donderdag, zorgde ’Barney’ tijdens de Premier League Darts tegen Mensur Suljovic ook al voor een mooie comeback. In die partij knokte hij zich terug van een 1-5 achterstand en sleepte zo een puntje (6-6) uit het vuur.

Van Barneveld maakt in maart na een afwezigheid van twee jaar nu zijn rentree op het Europese circuit van de PDC. De laatste keer dat het publiek hem op die toer in actie zag, was in 2017. Destijds deed de vijfvoudig wereldkampioen mee aan de German Darts Masters, waarin hij in de kwartfinales verloor.

Naast Van Barneveld plaatsten ook Jeffrey de Zwaan en Vincent van der Voort zich voor de European Darts Open. Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena waren al automatisch geplaatst.