’Vreemde gang van zaken rond Ajax - PEC Zwolle’

„Dat het min of meer een eenzijdig besluit is en dat een club daarin niet wordt gekend”, vervolgt Stam tegenover Fox Sports. „In zeker zin is de club daarin wel gekend en zijn er vooraf afspraken gemaakt. Als er een positieve uitslag voor Ajax uit die wedstrijd (heenwedstrijd tegen Real Madrid, red) zou komen, dat men er dan aan kon denken om die wedstrijd te gaan verzetten.”

Het eerste duel in de achtste finales van de Champions League verloor Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-2 van Real Madrid. De KNVB verzette Ajax - PEC Zwolle toch van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart. Dit om de Amsterdammers een betere voorbereiding te geven op de return in Madrid. De clubleiding van PEC Zwolle tekende vervolgens protest aan, maar de voetbalbond bleef ’in het belang van het Nederlandse voetbal’ bij het standpunt om de wedstrijd te verzetten.

Stam gaat zijn relaas verder: „In eerste instantie was die wedstrijd al een keer verzet voor ons, want we zouden op zondag spelen. Dat was al teruggebracht naar zaterdag om Ajax een dag extra te geven. Nu wordt ’ie’ in één keer helemaal verschoven wat ons in een heel moeilijk pakket brengt. Dat is wel een beetje een vreemde gang van zaken.”

Woede bij PSV

Ook PSV reageerde furieus op het besluit om Ajax - PEC Zwolle te verplaatsen. Directeur Toon Gerbrands benadrukt dat de woede van zijn club los staat van de titelrace. „Het gaat mij om de gevolgde procedure door de KNVB en dat er sprake is van een eenzijdig besluit waarbij wij niet zijn gehoord: willekeur en geen communicatie.”

Tijdens het spel zijn de spelregels veranderd volgens Gerbrands. Inhoudelijk heeft hij geen enkel probleem met het verzoek van uitstel door Ajax bij de KNVB. „Wij als PSV hadden in de situatie van Ajax waarschijnlijk hetzelfde gedaan bij de KNVB. Ik begrijp Ajax heel goed en het is een stap in de goede richting als rekening wordt gehouden in het competitieprogramma met de Europese verplichtingen van clubs. Maar dit nieuwe programma kan voor PSV zowel een voordeel opleveren als achteraf nadelig blijken te zijn. Dat is pas later vast te stellen.”

Gerbrands vervolgt: „Onze frustratie zit bij de KNVB. Overal weten ze je te vinden en nu worden we door manager competitiezaken Jan Bluyssen voor een voldongen feit gesteld. Dit besluit leidt tot precedenten. Bij overwintering kan volgend seizoen iedere club vragen om de competitiewedstrijd voordien te schrappen.”

